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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Avis

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning. Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil Philips produit des basses riches et profondes et un son puissant.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • FM, double alarme

  • 20 W

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod

Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod

Vous pouvez désormais naviguer à travers des centaines de chansons, dans votre système musical Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple pression sur votre télécommande tout-en-un de Philips. Accédez rapidement et facilement à vos musiques préférées, classées par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie unique vous permet d'accéder à toutes les commandes d'une seule main.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Cet avis a été rédigé pour AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Cet avis a été rédigé pour AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

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