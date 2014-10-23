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Arrêté
AJ7045D/12
Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone
Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning. Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil Philips produit des basses riches et profondes et un son puissant.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
20 W
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Vous pouvez désormais naviguer à travers des centaines de chansons, dans votre système musical Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple pression sur votre télécommande tout-en-un de Philips. Accédez rapidement et facilement à vos musiques préférées, classées par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie unique vous permet d'accéder à toutes les commandes d'une seule main.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
2.5
sur 6
2
Avis
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Cet avis a été rédigé pour AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Cet avis a été rédigé pour AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone