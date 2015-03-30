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Arrêté
AJ7050D/12
Réveil en musique
Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil est en outre doté d'un port USB supplémentaire vous permettant de charger un appareil tout en vous donnant la certitude de vous réveiller à l'heure.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone/iPad
Port USB pour charge
8 W, FM, double alarme
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square (valeur efficace en français). Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
2.0
sur 6
2
Avis
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Cet avis a été rédigé pour AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
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DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Cet avis a été rédigé pour AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
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