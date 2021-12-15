Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
AZ1837/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Grâce à un design pratique, profitez de votre musique provenant de différentes sources : USB Direct, CD-MP3 ou radio.
Design pratique
USB
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
3.1
sur 6
7
Avis
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1837 Stereo CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1837 Stereo CD
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1837 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1837 Lecteur de CD
Phenix78
16/10/2011
France
Très bon poste, mais...
Très bon poste , mais nécessiterait un vrai tuner FM. Sinon, RAS.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1837 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1837 Lecteur de CD