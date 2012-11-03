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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous voulez écouter la musique stockée sur votre baladeur sans utiliser d'écouteurs ? Branchez-le simplement sur la prise USB Direct de ce lecteur de CD Philips et écoutez votre musique numérique préférée grâce aux puissantes enceintes.
Design compact
USB
La connexion d'entrée de ligne MP3 permet une lecture directe du contenu MP3 via votre système audio. En connectant simplement votre baladeur MP3 au système audio via l'entrée de ligne intégrée, vous profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour écouter votre musique préférée avec votre baladeur MP3.
Tuner stéréo FM/MW (AM)
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ382 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ382 CD-soundmachine
gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ382 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ382 CD-soundmachine
chambord41
29/08/2012
France
cette radio fonctionne très bien
Je suis très satisfait de cette radio,le son est bon et le lecteur CD facile à utiliser. Toutefois la recherche des radios n'est pas très performante car difficile à effectuer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ382 Lecteur de CD
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