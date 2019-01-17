Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
32" (81 cm)
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
PMB2019
17/01/2019
Italia
Ottimo rapporto qualità prezzo
IL prodotto si presenta ben confezionato e con tutte le dotazioni necessarie e anche qualcuna in più (bello il marchio philips in più), non spicca la qualità costruttiva, il fissaggio viti su VESA è poco solido e le plastiche non convincono; il funzionamento è invece perfetto, il menù ricco di opzioni per chi lavora, programmazione accensione e spegnimento, funzione vidiwall, controllo di tutti i parametri immagine, ecc insomma, ci fate praticamente di tutto. Immagine bella e con una buona profondita di colore. Ne abbiamo usati diversi in applicazioni continue (20 accesi per 3 mesi 12/14 ore al giorno 7 giorni su 7) mai un problema e tenuta buona della colorimetria, anche nella configurazione vidiwall. In sintesi un buon prodotto per professionisti del video
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL3230QL Full HD con retroilluminazione LED diretta da 32"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL3230QL Full HD con retroilluminazione LED diretta da 32"