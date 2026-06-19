ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7
  • Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7
  • Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7
  • Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7

Arrêté

Signage SolutionsÉcran E-Line

BDL4270EL/00

Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7
Grâce à cet écran d'affichage écoénergétique, vous profiterez des toutes dernières fonctionnalités de connectivité et de gestion de contenu tout en vous assurant de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix grâce à la gestion à distance.
Voir tous les avantages

Avec la Smart Collection évolutive

Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7

  • 107 cm (42")

  • Rétroéclairage à DEL

  • HD 1080p

  • 500 cd/m²

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.

Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.