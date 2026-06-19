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Signage SolutionsÉcran U-Line

BDL8470EU/00

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Regardez vos contenus comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique. Cet écran très grand format de 84" (213 cm) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels, pour une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.
Voir tous les avantages

Avec un très grand écran

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  • 84"

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Ultra HD

4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant

Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

Fonctionnement en mode portrait

Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7185173

Notation globale

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