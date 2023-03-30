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Arrêté
BDM4350UC/00
43 (diag. 42,51" / 108 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La fonction Philips MultiView de ce grand moniteur UHD 4K vous permet d'afficher jusqu'à quatre systèmes en Full HD sur un seul écran. Utilisez le mode Picture-by-Picture (PbP, images côte à côte) pour visionner quatre systèmes sur un même écran dans une salle de commande, pour des activités de sécurité, ou encore pour afficher simultanément les écrans de deux ordinateurs portables côte à côte, afin de rendre les collaborations plus productives. Utilisez le mode Picture-in-Picture (PiP, incrustation d'image) pour regarder un match de football transmis par votre décodeur tout en travaillant sur votre PC, par exemple.
4.0
sur 6
31
Avis
84%
recommandent ce produit
Beatus Cristolianus
30/03/2023
France
Bon produit à l'usage
Trois ans d'utilisation quotidienne pour un usage informatique mais également comme écran de TV, à ma grande satisfaction. Les couleurs sont excellentes et en 4 K il n'y a pas de grande différence avec des équipements plus onéreux. Un seul bémol, les prises USB ne sont pas alimentées (et notamment pas celui annoncé en "charge rapide"....).
Avantages
Qualité de l'écran - Prix
Contre
Pas de prise USB alimentée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM4350UC Moniteur LCD Ultra HD 4K
Oui, je recommande ce produit
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Lab44
19/01/2018
France
Excellent
La qualité d'image et la taille de l'écran ouvrent de nouvelles perspectives.. Le design est très réussi. Et que ce soit pour l'espace de travail ou pour profiter de ses qualités multimédias, je suis pleinement satisfait. Un excellent produit ! Je recommande. Peut-être juste une petite suggestion : l'ajout de la technologie Ambilight transformerait cet écran au top en un must have !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM4350UC Moniteur LCD Ultra HD 4K
Oui, je recommande ce produit
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Bach18
16/09/2016
France
Acheteur vérifié
Le top du top
Un écran parfait, équipé de toutes les connexions dans le domaine informatique. La résolution est parfaite et donne en 4K à 60hz un excellent résultat, lumière, contraste, couleurs, la qualité d'image en blu-ray est surprenante. Je ne regrette absolument pas mon achat, difficile de revenir en arrière après avoir goûté à cette technologie de pointe. Bravo Philips !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM4350UC Moniteur LCD Ultra HD 4K
Oui, je recommande ce produit
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Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse
Quatre entrées nécessaires pour 4 systèmes à l'écran.