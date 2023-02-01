Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
BHD360/20
Un séchage puissant à plus basse température
L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Sèche-cheveux
total
recurring payment
Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un puissant flux d'air, pour des résultats magnifiques tous les jours.
L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 15 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.
Ce puissant système ionique produit jusqu'à 20 millions d'ions* par séance de séchage, pour intensifier la brillance de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.
Choisissez facilement la combinaison de température et de vitesse qui convient le mieux à vos cheveux et à votre coiffure. Les six réglages différents assurent un contrôle précis pour un style sur mesure.
La touche air froid produit un jet d'air froid pour finaliser et fixer votre coiffure.
Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.
Le diffuseur de volume répartit le flux d'air dans les cheveux, afin de leur donner du volume et de réduire les frisottis lors du séchage. Pour des résultats optimaux, tenez le diffuseur près du crâne et des racines. Les picots texturés du diffuseur augmentent le volume, maximisent l'épaisseur des cheveux, leur donnent du ressort et facilitent la création de boucles.
Accessoires
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Technologies de protection
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.