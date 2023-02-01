Termes recherchés

    • Un séchage puissant à plus basse température Un séchage puissant à plus basse température Un séchage puissant à plus basse température

      3000 Sèche-cheveux

      BHD360/20

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un séchage puissant à plus basse température

      L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien.

      3000 Sèche-cheveux

      3000
      3000

      Sèche-cheveux

      Un séchage puissant à plus basse température

      avec l'accessoire ThermoProtect

      • 2100 W
      • Accessoire ThermoProtect
      • Fonction ionique avancée
      • 6 combinaisons température/vitesse
      Un séchage puissant de 2 100 W

      Un séchage puissant de 2 100 W

      Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un puissant flux d'air, pour des résultats magnifiques tous les jours.

      Accessoire ThermoProtect

      Accessoire ThermoProtect

      L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 15 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.

      Fonction ionique avancée pour des cheveux brillants et sans frisottis

      Fonction ionique avancée pour des cheveux brillants et sans frisottis

      Ce puissant système ionique produit jusqu'à 20 millions d'ions* par séance de séchage, pour intensifier la brillance de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.

      Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

      Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

      Choisissez facilement la combinaison de température et de vitesse qui convient le mieux à vos cheveux et à votre coiffure. Les six réglages différents assurent un contrôle précis pour un style sur mesure.

      Touche air froid pour finaliser votre coiffure

      Touche air froid pour finaliser votre coiffure

      La touche air froid produit un jet d'air froid pour finaliser et fixer votre coiffure.

      Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

      Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

      Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.

      Augmente le volume, maximise l'épaisseur, optimise boucles et ondulations

      Augmente le volume, maximise l'épaisseur, optimise boucles et ondulations

      Le diffuseur de volume répartit le flux d'air dans les cheveux, afin de leur donner du volume et de réduire les frisottis lors du séchage. Pour des résultats optimaux, tenez le diffuseur près du crâne et des racines. Les picots texturés du diffuseur augmentent le volume, maximisent l'épaisseur des cheveux, leur donnent du ressort et facilitent la création de boucles.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Concentrateur
        14 mm
        Accessoire ThermoProtect
        Oui
        Diffuseur de volume
        Oui

      • Spécificités techniques

        Longueur du cordon
        1,8  m
        Puissance consommée
        2 100  W
        Tension
        220-240 V
        Moteur
        CC
        Consommation d'énergie en mode arrêt
        < 0,3 W

      • Caractéristiques

        Anneau de suspension
        Oui
        Réglages température/vitesse
        6
        Réglages
        Touche air froid

      • Entretien

        Garantie internationale de 2 ans
        Oui

      • Technologies de protection

        Fonction ionique
        Oui
        ThermoProtect
        Oui

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • À la vitesse maximale
      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

