Augmente le volume, maximise l'épaisseur, optimise boucles et ondulations

Le diffuseur de volume répartit le flux d'air dans les cheveux, afin de leur donner du volume et de réduire les frisottis lors du séchage. Pour des résultats optimaux, tenez le diffuseur près du crâne et des racines. Les picots texturés du diffuseur augmentent le volume, maximisent l'épaisseur des cheveux, leur donnent du ressort et facilitent la création de boucles.