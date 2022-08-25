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  • Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ
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regular

Lumea IPL 9000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI957/00

4.2
| (2814) Avis | 87% recommandent ce produit
Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ
Profitez d'une séance personnalisée et sans effort avec la version sans fil de notre appareil à lumière pulsée intense Lumea le plus rapide. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et conseils dans l'application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ

  • Capteur SmartSkin

  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionne sans fil et sur secteur

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea Série 9000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Le Philips Lumea est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Utilisez l'appareil branché sur le secteur pour épiler rapidement de grandes zones du corps, comme les jambes. Le mode sans fil sur batterie vous permet d'épiler avec précision les zones difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

2814

Avis

87%

recommandent ce produit

25/08/2022

Suisse

Suisse

Excellent

Je l’ai utilisé pendant presque 2 ans puis avec la grossesse j’ai arrêté mtn mon enfant va faire 1 année et je l’ai tjs pas utilisé mais mes poils poussent presque pas c’est juste génial merci lumea prestige!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée

21/06/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Surprise en bien!

J’étais prudente dans mes attentes par rapport aux résultats (j’ai la peau mate), et après 3 séances je suis étonnée en bien : les poils au niveau du maillot et aisselles ont disparu à 90% et je dirais 60% sur les demi-jambes. L’appareil est facile à utiliser (sauf pour le sillon), par contre c’est un peu plus long que les durées mentionnées sur le site (l’appareil met un peu de temps à être prêt entre chaque flash, même sur secteur). Je me réjouis de faire les séances suivantes, et de voir tous les poils disparaître! Dans l’ensemble je suis très contente de cet appareil et je le recommande.

Avantages

Efficacité, prix (en comparaison d’une séance chez un professionnel), facilité d’utilisation

Contre

Difficulté à flasher certaines zones (sillon par ex.)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

06/04/2019

Suisse

Suisse

FANTASTIQUE

Je suis pas du genre à écrire un avis mais je me devais de le faire! Je suis d’origine espagnole, bien brune, peau pâle et depuis mes 12 ans je dois me raser/épiler. Je suis un yéti ! Rasage tout les jours, épilation ne tient pas plus de 3 jours, même sur les bras je dois raser/épiler !!! Un enfer ! J’ai 32 ans maintenant et le poil a toujours était une malediction... J’ai acheté Lumea il y’a maintenant 1 mois, j’ai fais mon deuxième traitement Il y a 4 jours et déjà je respire !!!! J’ai pas eu besoin de raser !!! C’est un miracle !!! Bien sûr il y a une petite repousse sur les jambes mais rien d’epouvantable, les bras sont toujours impeccables... la quantité de poils a nettement diminué déjà et il repousse bien moins vite !! Au rythme où ça va à 4 traitements je serais enfin LIBRE ! Je recommande à toute celle qui ont une forte pilosité qui pourrie la vie ! Honnêtement, meilleur achat au monde !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée

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  1. Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 77 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 64 % sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips