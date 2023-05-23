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  • Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture
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EssentialTondeuse bikini

BRT383/15

3.8
| (111) Avis
Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture
Tondez, rasez ou taillez les zones délicates tout en douceur. Notre tondeuse bikini, qui est conçue pour être sûre et efficace, permet d’éviter irritations et poils incarnés.
Voir tous les avantages

Une taille facile et toute en douceur de la zone du bikini

Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture

  • Tondez, rasez et définissez

Tête de tonte de petite dimension pour des résultats précis

Tête de tonte de petite dimension pour des résultats précis

Donnez du style ou une forme à votre zone du bikini. Utilisez la petite tête de tonte pour obtenir le style que vous voulez et coupez jusqu’à 0,5 mm.

Les pointes arrondies assurent une coupe efficace tout en protégeant la peau

Les pointes arrondies assurent une coupe efficace tout en protégeant la peau

Les pointes de coupe arrondies vous permettent de tailler votre zone du bikini de façon sécuritaire et efficace. Garanti sans irritations ni coupures.

Les peignes de coupe encastrables permettent d’obtenir des coupes de différentes longueurs

Les peignes de coupe encastrables permettent d’obtenir des coupes de différentes longueurs

Essayez différents styles et longueurs. Choisissez entre 0,5, 3 ou 5 mm pour une zone du bikini uniforme et soignée.

Spécificités Techniques

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3.8

sur 6

111

Avis

23/05/2023

France

France

Produit de qualité

J’étais septique sur son utilisation mais c’est beaucoup mieux qu’un rasoir . Facile à utiliser et non irritable. Je n’ai pas de démangeaisons à la repousse . Je suis conquise et très heureuse de l’avoir pour cet été . A moi les maillots de bains échancrés. De plus il est léger et la prise en mains est facile. Ses divers accessoires sont un plus.

Avantages

Prise en mains / évite l’irritation de la peau

Contre

La batterie a pile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/15 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/15 Tondeuse bikini

15/05/2023

France

France

Très précis

Cette tondeuse Bikini est très facile à prendre en main. Elle est légère et s’emporte ainsi partout grâce à sa petite pochette fournit avec . Elle rase très bien et du fait de sa petite taille elle est très précise. Elle est fournit avec ses accessoires pour gérer la taille du rasage. Elle se lave facilement . Je l’emporte partout avec moi. Elle ne tient pas de place dans une trousse de toilette. J’en suis ravie

Avantages

Précis , peu de place , efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/15 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/15 Tondeuse bikini

10/05/2023

France

France

Compacte et efficace

Cette tondeuse me convient parfaitement ! Elle est facile à prendre en main et à utiliser, elle est légère et maniable pour obtenir sans effort le résultat souhaité. Elle fonctionne avec des piles ( qui sont fournies) et son autonomie est parfaite. Elle est livrée avec une jolie petite pochette pour la transporter ou la ranger facilement.

Avantages

Efficace, précise, légère

Contre

Fonctionne à piles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/15 Tondeuse bikini

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Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/15 Tondeuse bikini

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