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Arrêté

Microchaîne

BTM2360/12

4.1

| (8) Avis | 88% recommandent ce produit

De la puissance pour votre musique

Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.

Voir tous les avantages

De la puissance pour votre musique

  • Bluetooth®

  • Port USB pour charge

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 6

8

Avis

88%

recommandent ce produit

1

24/12/2017

Deutschland

Deutschland

Für unsere Bedürfnisse optimal

Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM2360 Mini Stereoanlage

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03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Klein aber oho!

Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!

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14/01/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

super siebzig watt

das maschinchen ist in sich schlüssig, klanglich sehr gut - für ein gerät mit digitalem verstärker. das ist mein zweites philips gerät, das erste tut es nach wie vor, CAD/kassttendoppellaufwerk, radio mit equalizer. und das spricht für die marke. was ich vermisse, das ist die möglichkeit ein kopfhöreranschluss, warum keinen angebracht wurde, das möchte ich gerne erfahren. das Laufwerk zum abspielen von cd's wird vom abspielvorgang zum abspielvorgang leiser ... keine aussetzer, nichts. fünf sterne finde ich berechtigt.

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