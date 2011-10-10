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Arrêté

Caméra HD

CAM102SL/00

3.4

| (19) Avis

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.

Voir tous les avantages

Revivez vos meilleurs souvenirs en HD

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Vous ne raterez plus jamais un beau moment. Grâce à la rapidité de démarrage du caméscope Philips, vous commencez à filmer instantanément. Les caractéristiques avancées (processeur rapide et traitement du signal dédié) du caméscope Philips lui permettent de démarrer en deux secondes. Ses boutons ont été conçus dans un esprit de simplicité ; il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer en haute définition. Avec le caméscope Philips, vous êtes toujours prêt à immortaliser l'insolite, sans délai.

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

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Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

19

Avis

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM102SL HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM102SL HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder

Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM102SL HD-camcorder

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Cet avis a été rédigé pour CAM102SL HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken

Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM102SL HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM102SL HD-camcorder

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