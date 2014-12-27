Besteld via de webshop, levering al na twee werkdagen. Enige onduidelijkheid of er ook een SDHC micro SD in zou kunnen. Is namelijk niet te vinden in de handleiding. Kan dus wel. Heb er een 16 Gb SDHC in gestopt. Geeft me 4 uur en 10 minuten HD capaciteit. Camera is gebruikersvriendelijk, maakt prachtige beelden en levert ook in donkere situaties goede beelden af. De beelden laten zich makkelijk importeren in iMovie '11. Ook onder water doet het apparaat het prima. Enige nadelige punt is dat ik de micro SD er alleen uit kan krijgen met een pincet omdat ik met mijn vingers het kaartje niet kan vastpakken in de kleine ruimte onderin. Erin krijgen is geen probleem. Ik sluit de camera aan via de meegeleverde USB kabel dus in principe hoeft het SD kaartje er ook nooit uit. Erg tevreden!