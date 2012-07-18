ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Utilisation du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Utilisation du produit

Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Avis

Colonne sonore

Profitez d'une immersion totale dans le son grâce à la station d'accueil Philips DCM580. Conçue en forme de colonne, elle prend en charge les iPhones/iPods, les CD et les périphériques USB. La technologie LivingSound répartit le son de façon équilibrée pour une expérience sonore exceptionnelle.

Voir tous les avantages

avec LivingSound pour une immersion totale dans le son

Colonne sonore

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré

Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

70

Avis

18/07/2012

France

France

Je suis content de mon achat.

J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Très bonne qualité acoustique

Très bon produit, excellent son, aussi bien dans les basses que dans les aigùs, très forte puissance sonore. ça déménage ! ! ! ! !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

05/05/2012

France

France

Parfaitement compatible avec IOS5 et IPhone 4S !

Avant de poster, il faut s'assurer de donner des informations fiables. Je viens moi-même de faire la mise à jour requise pour la compatibilité ascendante IOS5, et cela fonctionne parfaitement. La procédure présente sur le site de Philips est par ailleurs très claire et simple d'application. A tous ceux qui ne l'auraient pas encore réalisée, faites la manip et vous retrouverez votre station en parfait état de fonctionnement avec votre nouvel IPhone.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.