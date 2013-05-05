ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Le son adapté à votre environnement
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement
  • Le son adapté à votre environnement

Arrêté

Station d'accueil

DS1150/12

2.9
| (60) Avis
Le son adapté à votre environnement
Profitez d'un son riche et puissant grâce à cette station d'accueil compacte Philips DS1150/12 qui se synchronise automatiquement avec le réglage de l'horloge de votre iPhone/iPod. Vous bénéficiez d'une veilleuse réglable et vous pouvez également utiliser le port USB pour charger un autre appareil portable.
Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone

  • Port USB pour charge

  • 6 W

Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté

Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.

Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.9

sur 6

60

Avis

05/05/2013

France

France

very good!

design, simple et surtout qualité de son excellente...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

03/09/2012

France

France

Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus

Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

25/03/2013

België

België

excellente base de recharge (design et qualité du son)

Ultra facile à utiliser, il n'y a qu'à la brancher et insérer sur le dessus son ipod/ iphone et le tour est joué! En effet, l'heure se synchronise automatiquement avec celle de l'iphone/ ipod. L'affichage de l'heure est bien visible et très élégant, la qualité du son est assez exceptionnelle vu la taille de l'engin. il dispose de plus d'un port usb supplémentaire pour raccorder un autre appareil à recharger. Il est de plus très stable avec ses pieds anti-dérapant. En conclusion , je ne regrette vraiment pas mon achat!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1150 Station d'accueil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.