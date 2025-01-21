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s-bag Sacs pour aspirateur

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Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.

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  • 21 January 2025

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