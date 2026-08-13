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Arrêté
FC8043/02
Brosse Turbo
Les cheveux et la poussière restent souvent collés aux moquettes et aux tapis et les fines particules de poussière s'incrustent en profondeur. Cet embout avec brosse rotative vous permettra d'éliminer efficacement ces saletés.
Grâce à ses deux adaptateurs, vous pouvez fixer la brosse aux tubes de la plupart des aspirateurs, quelle que soit la marque (diamètre compris entre 32 et 35 mm).
Notation globale
Par rapport à une brosse standard Philips