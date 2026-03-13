Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Aspirateurs et nettoyeurs de sols
Toutes les séries
PowerPro Active Aspirateur sans sac
Arrêté
Assistance
FC9532/09
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9532/09 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Tout (4)
Les accessoires de mon aspirateur Philips sont-ils compatibles avec d'autres modèles ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
Comment nettoyer le compartiment à poussière de mon aspirateur sans sac Philips ?
Comment nettoyer le filtre de mon aspirateur Philips ?
Kit de rechange
Brosse TriActive Z pour sols durs
Mon aspirateur Philips ne s'allume pas
Mon aspirateur Philips surchauffe
Mon aspirateur Philips aspire mal.
Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider