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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FWM154/12

4.3

| (16) Avis | 93% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez du meilleur de votre musique avec cette minichaîne hi-fi Philips dotée d'un système d'enceintes Bass Reflex à 2 voies pour un son d'excellente qualité. Optimisez vos paramètres audio en réglant la balance en fonction des genres musicaux avec le contrôle numérique du son.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

  • 40 W

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

0

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

16

Avis

93%

recommandent ce produit

2
1

14/04/2019

Deutschland

Deutschland

Perfekter Klang und sieht toll aus

Der Bass ist Klasse und die Töne hören sich super an!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM154 HiFi-Minisystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM154 HiFi-Minisystem

19/05/2013

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Tolles Produkt

Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!

Oui, je recommande ce produit

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19/05/2013

Deutschland

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