ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Fer vapeur

Arrêté

Assistance

Fer vapeur

GC1434/70

Fer vapeur

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1434/70 - English (US)

  • PDF file, 955.5 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Steam iron

  • PDF file, 7 MB
  • 12 March 2024

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider