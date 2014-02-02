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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2960/07

3.7

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 200 W

  • Débit vapeur 35 g/min

  • Effet pressing de 110 g

Puissance de 2 200 W pour un haut débit vapeur continu

Puissance de 2 200 W pour un haut débit vapeur continu

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces

Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces

L'effet pressing 110 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis même les plus tenaces.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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3.7

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

02/02/2014

België

België

Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen

Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

06/01/2016

België

België

Acheteur vérifié

goed

beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

02/12/2013

België

België

alles in orde.

Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

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