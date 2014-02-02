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Arrêté
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !
2 200 W
Débit vapeur 35 g/min
Effet pressing de 110 g
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
L'effet pressing 110 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis même les plus tenaces.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
3.7
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
Ria42
02/02/2014
België
Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen
Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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Mijnguy
06/01/2016
België
Acheteur vérifié
goed
beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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zwansni
02/12/2013
België
alles in orde.
Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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