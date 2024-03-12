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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Rasoir anti-bouloche
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
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