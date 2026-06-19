Des grillades infiniment aromatiques

Le gril à infusion de saveurs Philips est conçu pour enrichir les aliments grillés des parfums naturels de fumée de bois, d'épices, d'herbes ou de vin. Avec le couvercle en verre et l'infuseur rempli d'eau, la vapeur produite permet d'obtenir une viande plus tendre.