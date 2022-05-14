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Arrêté
Plastiques 100 % biosourcés²
Capacité de 1,7 l
Niveau d'eau et indicateurs de tasses faciles à lire
Finition blanc mat soyeux
Cette bouilloire puissante vous permet de préparer facilement et rapidement votre boisson préférée chaque matin.
Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 25 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.
Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.
Récompenses
4.9
sur 6
16
Avis
100%
recommandent ce produit
Kiss24
14/05/2022
Portugal
Fait partie de la promotion
Jarro elétrico fantástico
Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.
Avantages
Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha
Contre
Não existir com varias capacidades
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
02/05/2022
Portugal
Fait partie de la promotion
Employé de Philips
Fascinada pelo produto
[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Alegria1980
01/05/2022
Portugal
Fait partie de la promotion
Rápido e eficiente
O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto
Avantages
Rápido - eficiente e com pegada ecológica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
¹Calcul basé sur la consommation d'un dispositif similaire composé de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de plastique vierge (ou polypropylène vierge)
² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 84 % du plastique total).