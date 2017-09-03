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Arrêté

SalonDry ControlSèche-cheveux

HP4983/00

4.7

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Le sèche-cheveux qui permet de créer la coiffure dont vous rêvez.

Maîtrisez votre séchage avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 100 W, fonction ionique et multiples réglages pour un séchage et un coiffage exceptionnels.

Voir tous les avantages

SalonDry Control

Le sèche-cheveux qui permet de créer la coiffure dont vous rêvez.

  • 2 100 W

Diffuseur de volume pour plus de volume et de souplesse

Diffuseur de volume pour plus de volume et de souplesse

Le diffuseur de volume sèche les cheveux sans les abîmer, augmente leur volume et réduit les frisottis en répartissant le flux d'air dans les cheveux. Il leur apporte du gonflant et un volume maximal, surtout lorsqu'il est utilisé sur le cuir chevelu et près des racines, ce qui le rend idéal pour les boucles et le volume.

Puissance professionnelle de 2 100 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 100 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Control HP4983/00 Secador

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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