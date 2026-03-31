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SatinShave Essential Rasoir électrique 100 % étanche
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Quand dois-je remplacer la grille de mon rasoir féminin ?
Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
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Mon rasoir féminin Philips ne charge pas.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin
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