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Arrêté

SatinelleÉpilateur

HP6403/00

3.9
| (123) Avis
Une peau douce plus longtemps
Épilateur Philips : pour des jambes douces plus longtemps. Épile les poils à la racine pour des jambes parfaitement lisses jusqu'à quatre semaines.
Voir tous les avantages

Épilateur rapide et efficace

Une peau douce plus longtemps

  • Satinelle

  • avec tête de rasage

Son accessoire efficacité retire les poils à la racine

Son accessoire efficacité retire les poils à la racine

Cet épilateur est équipé d'un accessoire efficacité vous garantissant une peau douce et lisse pendant plusieurs semaines.

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Tête de rasage supplémentaire

Tête de rasage supplémentaire

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3.9

sur 6

123

Avis

16/12/2019

France

France

Émulateur facile utilisation

Cet appareil est conforme à mes attentes. Il est très facile d’utilisation, la lumière est utile et le résultat très concluant.

Avantages

Sa petite taille

Contre

Il manque une tête de rasage petite surface

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6403/00 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6403/00 Epilator

11/02/2018

France

France

SUPER

Je suis très contente de mon achat. Il épile super bien même les poils très fin RAPIDE ET EFFICACE Peau soyeuse garantie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6421/20 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6421/20 Épilateur

21/08/2016

France

France

Ravie

Comme tout épilateur, ça tire un peu au début mais ça passe rapidement. Il laisse la peau lisse et nette.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

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