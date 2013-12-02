Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Black Friday
Arrêté
Satinelle Ice Édition limitée
Premier épilateur céramique avec applicateur de froid amovible et système de massage.
Blanc
Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.
Grâce à son matériau céramique et à sa forme ergonomique uniques, sa tête d'épilation saisit plus de poils, permettant une épilation jusqu'à 20 % plus rapide. *Par rapport au Satin Ice de Philips.
La tête d'épilation hypoallergénique réduit les risques d'irritations allergiques et prend soin de votre peau.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat