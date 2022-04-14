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SatinPerfect HP6576 Épilateur
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Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Quel type de piles dois-je utiliser pour ma pince à épiler lumineuse ? Comment faire pour les changer ?
Mon épilateur Philips est bruyant.