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Arrêté
Plaques céramique
Température de 140 à 220 °C
Fonction ionique
La céramique est lisse à l'échelle microscopique et durable par nature, c'est donc le matériau idéal pour des plaques lissantes. Les plaques SilkySmooth sont soigneusement fabriquées pour optimiser les propriétés de la céramique en termes de glisse et de soin, pour des cheveux d'une brillance impeccable.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8333/00 Care SilkySmooth
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