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Respect absolu de vos cheveux
Philips vous propose le réglage Care Touch® exclusif pour un lissage durable et doux pour vos cheveux.
SalonStraight
Respect
Réglage automatique pour des retouches en douceur. Restez impeccable toute la journée, tout en protégeant vos cheveux
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
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4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8342 Plancha para el pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8342 Straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8342 Plancha para el pelo
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Cet avis a été rédigé pour HP8342 Plancha para el pelo