ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Care & control Lisseur Care & Control

Assistance

Care & controlLisseur Care & Control

HP8344/00

Care & control Lisseur Care & Control

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 465.6 kB
  • 18 April 2022

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF file, 934.9 kB
  • 15 April 2022

Foire aux questions

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider