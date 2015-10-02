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Arrêté

PrestigeLisseur

HP8361/00

4.5
| (37) Avis | 89% recommandent ce produit
Des cheveux sains et protégés
Le lisseur Philips Prestige vous permet de coiffer vos cheveux avec des plaques en céramique infusées de kératine tout en les préservant à l'aide de la technologie ionique. Obtenez un résultat parfait et un aspect brillant grâce aux légères vibrations des plaques.
Voir tous les avantages

Des cheveux sains et protégés

  • Plaques infusées de kératine

  • Plaques vibrantes

  • Fonction ionique

  • Température professionnelle de 230 °C

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Les plaques en céramique infusées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour un aspect brillant.

Plaques légèrement vibrantes pour un résultat parfait

Plaques légèrement vibrantes pour un résultat parfait

Les plaques légèrement vibrantes répartissent les cheveux de façon uniforme, pour offrir un résultat parfait sur toute la chevelure.

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

37

Avis

89%

recommandent ce produit

02/10/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr zufrieden!!!

Einfache Handhabung, tolles Design, perfektes Ergebnis. Bin sehr zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Prestige HP8361/00 Haarglätter

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08/01/2013

Deutschland

Deutschland

super Glätteisen

Dieses Glätteisen ist echt ein Knüller,anfangs fand ich das mit der Vibration echt lustig und dachte nicht,dass es wirklich viel bringt,doch es ist echt klasse! Leider funktioniert seit einigen Tagen die Vibration nach insgesamt 1 Jahr (habe fast jeden Tag geglättet) nicht mehr :(

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Prestige HP8361/00 Haarglätter

Oui, je recommande ce produit

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17/11/2011

Deutschland

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Du hast die Haare schön!

Einfache Handhabung, viele Möglichkeiten und ein Super-Ergebnis: nie zuvor waren meine Haare glatter, seidiger und haltbarer!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Prestige HP8361/00 Haarglätter

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Cet avis a été rédigé pour Prestige HP8361/00 Haarglätter

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