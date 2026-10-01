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HP8605/00
Des boucles naturelles et protégées
Vous voulez des boucles naturelles et faciles à maintenir, mais sans abîmer ni assécher vos cheveux ? Le boucleur CurlControl 25 mm pour boucles naturelles est doté d'un revêtement protecteur en céramique et d'un thermostat permettant d'adapter la température à votre type de cheveux.
Brosse 25 mm
Température de 130 à 200 °C
Revêtement en céramique
Avec le boucleur d'un diamètre de 25 mm, faites-vous de grosses boucles naturelles tendance, sans aucun effort.
Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.
Le thermostat avec 8 températures (de 130 à 200 °C) vous permet de sélectionner la température convenant le mieux à votre type de cheveux.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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