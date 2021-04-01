Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
HP8650/60
3 accessoires
3 réglages de température
Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.
Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.
Le concentrateur dirige le flux d'air vers des zones ciblées, pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour réussir des finitions impeccables.
2.5
sur 6
6
Avis
Maricchia
01/04/2021
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo lavoro
Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!
Avantages
Praticissimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Essential HP8660/40 Styler ad aria
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Essential HP8660/40 Styler ad aria
Lottec
20/10/2019
Nederland
Mooi haar
Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?
Avantages
Eenvoudig gebruik
Contre
Warmt iets trager op
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler
chanz
09/01/2015
Nederland
makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat
Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!
Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler