ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux
  • Créez votre style sans abîmer vos cheveux

Arrêté

Brosse soufflante

HP8650/60

2.5
| (6) Avis
Créez votre style sans abîmer vos cheveux
Quel style vous fait envie aujourd'hui ? Le Salon Airstylist s'accompagne de trois accessoires de coiffage polyvalents et offre une puissance de 650 W, vous permettant de créer des coiffures originales.
Voir tous les avantages

Créez votre propre style avec le Salon Airstylist

Créez votre style sans abîmer vos cheveux

  • 3 accessoires

  • 3 réglages de température

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.

Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Le concentrateur dirige le flux d'air vers des zones ciblées, pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour réussir des finitions impeccables.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

6

Avis

3

01/04/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo lavoro

Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!

Avantages

Praticissimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8660/40 Styler ad aria

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8660/40 Styler ad aria

20/10/2019

Nederland

Nederland

Mooi haar

Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?

Avantages

Eenvoudig gebruik

Contre

Warmt iets trager op

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler

09/01/2015

Nederland

Nederland

makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat

Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.