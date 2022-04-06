Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Shaver series 3000 Rasoir électrique à sec
Arrêté
Assistance
HQ6926/16
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Feuillets commerciaux locaux
Manuel d’utilisation
Tout (2)
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Spray nettoyant pour têtes de rasage
têtes de rasage
ShaversBrosse nettoyante
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips