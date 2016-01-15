ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un rasage de près durable
  • Un rasage de près durable
  • Un rasage de près durable
  • Un rasage de près durable

Arrêté

têtes de rasage

HQ8/11

4.3
| (70) Avis | 88% recommandent ce produit
Un rasage de près durable
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
Voir tous les avantages

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • DualPrecision

  • 2 têtes

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips permettent un contact optimal avec la peau et un rasage agréable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

70

Avis

88%

recommandent ce produit

15/01/2016

France

France

Acheteur vérifié

très très bon produit

je possède mon rasoir électrique HQ8 depuis très longtemps et j'ai changer simplement la tête complète (BRACKET PLASTIQUE) je suis très satisfait de ce produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HQ8/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HQ8/50 têtes de rasage

15/12/2015

France

France

Acheteur vérifié

Rapide à changer.

Comme recommandé à changer tout les 2 ans lorsque le rasoir l'indique si il est pourvu de l'indicateur "remplacement des têtes".

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HQ8/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HQ8/50 têtes de rasage

16/07/2014

France

France

tres bon rasoir electrique

avant les rasoir electrique m'irriter fortement la peau impossible de se raser avec . j'ai acheter celui tout en etant septique sur ces qualités de rasage et bien pas une rougeurs et il rase vraiment de tres prêt en plus sa batterie rechargeable dur longtemps sans recharger au moin une semaine de rasage si ce n'est plus les chose négatives par contre peu etre aussi que j'ai le poil tres durs mais sa fait 6 mois que je me rase avec et il commence a coupé un peu moins donc les 2 ans prescrit je pense pas que les lames dur autant lames de rechange a 50 euros en moyenne ca reste un peu cher quand meme mais en regle general c'est un bon produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HQ8/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HQ8/50 têtes de rasage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.