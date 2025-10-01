Un batteur puissant pour préparer des gâteaux et des muffins.

Préparez de délicieuses pâtisseries et des pains moelleux pour toute la famille avec le batteur Philips. Les fouets en forme de cône réduisent la durée de fouettage et permettent d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Le puissant moteur de 400 W pétrit même les pâtes les plus épaisses.