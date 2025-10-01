Termes recherchés
HR3739/00
Un batteur puissant pour préparer des gâteaux et des muffins.
Préparez de délicieuses pâtisseries et des pains moelleux pour toute la famille avec le batteur Philips. Les fouets en forme de cône réduisent la durée de fouettage et permettent d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Le puissant moteur de 400 W pétrit même les pâtes les plus épaisses.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Batteur
Le puissant moteur de 400 W pétrit même les pâtes les plus épaisses.
Maîtrisez mieux vos préparations avec les différentes vitesses, utilisez la fonction Turbo pour vous aider à pétrir ou mélanger même les pâtes les plus épaisses en toute simplicité.
Réalisez toutes sortes de délices grâce aux accessoires spéciaux. Faites votre propre pain maison avec les crochets de pétrissage, et confectionnez vos pâtes à gâteau préférées grâce aux fouets en forme de cône.
Grâce à sa forme conique unique, le fouet permet d'incorporer un maximum d'air dans la pâte, pour des pâtes à gâteau à la texture légère et parfaitement lisse
Les fouets sont conçus avec des embouts différents pour les assembler de manière intuitive et rapide.
Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage en appuyant simplement sur un bouton.
Découvrez les autres appareils de cuisine essentiels et créez votre propre ensemble de produits assortis robustes et durables.
Pour plus de tranquillité d'esprit, le batteur bénéficie d'une garantie de 2 ans.
