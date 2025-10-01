C'est la Airfryer Week Philips, profitez d'offres jusqu'à 30% Acheter maintenant
    Un batteur puissant pour préparer des gâteaux et des muffins.

      Série 5000 Batteur

      HR3739/00

      Évaluation globale / 5
      Avis

      Un batteur puissant pour préparer des gâteaux et des muffins.

      Préparez de délicieuses pâtisseries et des pains moelleux pour toute la famille avec le batteur Philips. Les fouets en forme de cône réduisent la durée de fouettage et permettent d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Le puissant moteur de 400 W pétrit même les pâtes les plus épaisses.

      Voir tous les avantages

      Série 5000 Batteur

      Un batteur puissant pour préparer des gâteaux et des muffins.

      Un appareil de cuisine essentiel.

      • Moteur de 400 W
      • 5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les pâtes
      • 25 % plus rapide que les fouets traditionnels
      • Éléments compatibles lave-vaisselle
      Moteur de 400 W pour pétrir les pâtes les plus épaisses

      Moteur de 400 W pour pétrir les pâtes les plus épaisses

      Le puissant moteur de 400 W pétrit même les pâtes les plus épaisses.

      5 vitesses et fonction Turbo pour de meilleures performances

      5 vitesses et fonction Turbo pour de meilleures performances

      Maîtrisez mieux vos préparations avec les différentes vitesses, utilisez la fonction Turbo pour vous aider à pétrir ou mélanger même les pâtes les plus épaisses en toute simplicité.

      Fouets et crochets de pétrissage

      Fouets et crochets de pétrissage

      Réalisez toutes sortes de délices grâce aux accessoires spéciaux. Faites votre propre pain maison avec les crochets de pétrissage, et confectionnez vos pâtes à gâteau préférées grâce aux fouets en forme de cône.

      Le fouet en forme de cône est 25 % plus rapide que les fouets traditionnels

      Le fouet en forme de cône est 25 % plus rapide que les fouets traditionnels

      Grâce à sa forme conique unique, le fouet permet d'incorporer un maximum d'air dans la pâte, pour des pâtes à gâteau à la texture légère et parfaitement lisse

      Assemblage facile des fouets

      Assemblage facile des fouets

      Les fouets sont conçus avec des embouts différents pour les assembler de manière intuitive et rapide.

      Bouton de déverrouillage pratique pour les fouets

      Bouton de déverrouillage pratique pour les fouets

      Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage en appuyant simplement sur un bouton.

      Vos appareils de cuisine essentiels

      Vos appareils de cuisine essentiels

      Découvrez les autres appareils de cuisine essentiels et créez votre propre ensemble de produits assortis robustes et durables.

      Garantie de 2 ans

      Garantie de 2 ans

      Pour plus de tranquillité d'esprit, le batteur bénéficie d'une garantie de 2 ans.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal
        Réglages prédéfinis
        Non
        Fonctions
        Fouettage, pétrissage
        Type de produit
        Batteur
        Interface
        Bouton rotatif
        Longueur du cordon
        1,2
        Rangement du cordon
        Oui
        Minuteur
        Non
        Bouton marche/arrêt intégré
        Oui
        Thermostat réglable
        Non
        Voyant d'alimentation
        Non
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Non
        Matériau de la lame
        Inox
        Rotations par minute (tr/min)
        1 150
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Non
        Lames amovibles
        Oui
        Pile la glace
        Non
        Mixe des ingrédients chauds
        Non
        Livre de recettes
        Non
        Volume sonore (standard)
        Lc = 86 dB (A)
        Garantie
        2
        Compatible croquettes
        Non
        Fonction de nettoyage automatique
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        400 W
        Tension
        230 V
        Fréquence
        50 Hz
        Nombre dans le lot
        1
        Batterie
        Non
        Classe énergétique
        Non

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Double fouet ballon
        Accessoires inclus 2
        Crochet de pétrissage
        Accessoires associés 1
        Manuel d'utilisation
        Accessoires associés 2
        Carte de garantie

      • Fonction de sécurité

        Certification de sécurité
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        9 cm
        Largeur du produit
        19,4 cm
        Hauteur du produit
        31,9 cm
        Poids du produit
        1,139 kg
        Longueur de l'emballage
        11 cm
        Largeur de l'emballage
        21,2 cm
        Hauteur de l'emballage
        20,9 cm
        Poids de l'emballage
        1,46 kg

      • Solidité

        Boîtier
        100 % de contenu recyclé
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

