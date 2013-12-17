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Arrêté
HTS3538/12
Puissant son Surround
Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ce Home Cinéma Philips HTS3538 dont les enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround 600 W puissant et un suréchantillonnage vidéo 1080p des DVD via HDMI, gage d'une qualité proche de la HD.
DVD
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
3.0
sur 6
8
Avis
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3538 5.1 Home theater
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3538 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3538 5.1 home cinema
Deynyx
26/05/2013
Deutschland
Radio, DVD, TV
Radio wiedergabe Gut. DVD Player wiedergabe Sehr Gut Ich habe probleme mit TV Live Wiedergabe Mein Philips TV Komunizirt nicht mit dem Home Kino auch der Support konte nicht helfen.
Cet avis a été rédigé pour HTS3538 5.1 Home Entertainment-System
Cet avis a été rédigé pour HTS3538 5.1 Home Entertainment-System