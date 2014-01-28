Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon !
Profitez d'un affichage haute définition de photos et d'une diffusion d'un son Surround, le tout avec un design en aluminium de haute qualité. Les enceintes du système procurent un son Surround haute fidélité pour une expérience cinématographique exceptionnelle, dans votre salon.
Lecture de disques Blu-ray
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.
Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.
3.9
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS7540 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS7540 5.1 home cinema