      Philips Sonicare Sensitive Lot de 8 têtes de brosse

      HX6058/88

      Éliminez la plaque dentaire de manière douce et efficace avec cette tête de brosse de rechange Philips Sonicare pour dents sensibles. La tête de brosse permet d'éliminer la plaque dentaire sans effort tout en préservant les dents et les gencives. Un nettoyage quotidien exceptionnel.

      Philips Sonicare Sensitive Lot de 8 têtes de brosse

      Brossage doux et efficace des dents sensibles

      • Nettoyage doux et efficace
      • Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*
      • Extra-souple
      • Lot de 8
      Brossage doux mais efficace des gencives et des dents sensibles

      Un nettoyage en profondeur peut tout de même être doux pour les dents et les gencives sensibles. Cette tête de brosse est dotée d'un design unique avec des brins longs, fins et ultra-doux qui assurent un brossage en douceur.

      Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès*

      Avec plus de 3 000 brins densément implantés, cette tête de brosse vous permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, même dans les zones difficiles d'accès.

      Efficacité prouvée de la technologie Philips Sonicare

      Découvrez le brossage choisi par des millions de personnes. Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Soins bucco-dentaires à l'efficacité prouvée

      Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare sont soigneusement conçues et testées cliniquement, afin de vous assurer qu'elles répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performances.

      Un brossage toujours efficace avec les rappels BrushSync

      Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare sont équipées de la technologie BrushSync, qui enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

      Compatible avec tous les manches clipsables Philips Sonicare

      Cette tête de brosse est compatible avec toutes les brosses à dents électriques Philips Sonicare.** Il vous suffit de la clipser ou de la retirer pour un remplacement et un nettoyage faciles.

      Fabriqué avec du plastique 70 % biosourcé

      Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé.***

      Emballage recyclable à base de papier

      Toutes nos têtes de brosse sont fournies dans un emballage à base de papier pouvant être recyclé lorsque les infrastructures nécessaires sont disponibles.

      Spécificités Techniques

      • Design et finition

        Couleur
        Noir
        Souplesse des brins
        Extra-souple
        Brins avec indicateur d'usure
        Les brins bleus se décolorent
        Taille
        Standard
        Reconnaissance intelligente de la tête de brosse
        Oui

      • Compatibilité

        Système de tête de brosse
        Clipsable
        Ne convient pas aux
        Philips One
        Brosses à dents compatibles
        Philips Sonicare

      • Accessoires inclus

        Têtes de brosse
        8 S2 Sensitive

      • Qualité et performance

        Remplacement
        Tous les 3 mois
        Testé
        pour une utilisation optimale
        Fabriqué en
        Allemagne
        Avantage
        Nettoyage en douceur

      • par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • *Non compatible avec les manches Philips One.
      • **attribué au plastique de la tête de brosse selon la méthode du bilan massique.
      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

