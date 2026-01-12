Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
HX9006/87
La tête de brosse pour un nettoyage quotidien
Avec cette tête de brosse de rechange InterCare de Philips Sonicare, ciblez la plaque dissimulée entre les dents. Pour un nettoyage optimal au quotidien.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Lot de 6 têtes de brosse
total
recurring payment
Notre tête de brosse Intercare est dotée de brins extra-longs pour éliminer jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire** entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare sont soigneusement conçues et testées cliniquement, afin de vous assurer qu'elles répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performances.
Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare sont équipées de la technologie BrushSync, qui enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.
Cette tête de brosse est compatible avec toutes les brosses à dents électriques Philips Sonicare.*** Il vous suffit de la retirer et d'en insérer une nouvelle pour la remplacer ou faciliter le nettoyage.
Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé.*
Toutes nos têtes de brosse sont fournies dans un emballage à base de papier pouvant être recyclé lorsque les infrastructures nécessaires sont disponibles.
Design et finition
Compatibilité
Accessoires inclus
Qualité et performance
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.