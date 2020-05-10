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Arrêté

Heritage AudioChaîne hi-fi DVD

MCD909/12

4
| (24) Avis | 83% recommandent ce produit
L'obsession du son
Cette chaîne hi-fi DVD composantes Philips, fabriquée dans des matériaux de qualité, vous fait redécouvrir la haute-fidélité. Les préamplificateurs à valve à vide offrent un son cristallin et l'interface multimédia haute définition (HDMI) des images plus nettes.
Voir tous les avantages

Profitez d'un son hi-fi envoûtant

L'obsession du son

  • Tube Hi-Fi

  • Tweeter à dôme en soie

  • 150 W

Tubes hi-fi haute qualité pour un son extrêmement pur et naturel

Tubes hi-fi haute qualité pour un son extrêmement pur et naturel

Grâce aux tubes hi-fi intégrés, vous pouvez maintenant profiter d'un son d'une qualité exceptionnelle, associée jusqu'à présent uniquement à quelques systèmes audio de très bonne qualité. Le son analogique offert par les tubes rend l'écoute plus agréable pour l'oreille humaine dont le système auditif n'est pas linéaire. Le son émanant d'un tube fait l'objet d'une distorsion minimale et bénéficie d'une clarté et d'une précision inégalées pour une écoute agréable et une qualité audio authentique.

Tweeter à ruban en néodyme pour une fidélité audio impressionnante

Tweeter à ruban en néodyme pour une fidélité audio impressionnante

Le tweeter néodyme à ruban est un tweeter monopôle qui produit un son dynamique et vif en façade. Il s'agit d'une technologie fréquemment utilisée dans les systèmes audio haut de gamme pour reproduire le son avec la plus grande fidélité. Les cônes et les tweeters dôme classique fonctionnent selon le principe d'une bobine à déplacement directionnel, tandis que le tweeter néodyme à ruban émet des fréquences élevées selon un schéma d'émission de 180°. Cela accroît considérablement la largeur du spectre sonore dans les fréquences élevées et élargit la zone de situation d'écoute idéale pour offrir un son large et naturel.

Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.

Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.

Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

24

Avis

83%

recommandent ce produit

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Avantages

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Contre

slecht één "aux" ingang.

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Cet avis a été rédigé pour Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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13/10/2011

Nederland

Nederland

goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

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