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Arrêté

StreamiumMicrochaîne hi-fi sans fil

MCI500H/12

3.3

| (240) Avis

Libérez votre musique

Célébrez la musique à votre manière - avec le son et la puissance d'origine ! Avec le MCi500H tout-en-un de 160 Go, bénéficiez de la lecture HDD, transférez de la musique à partir de votre PC, connectez des périphériques USB plug-and-play ou profitez d'innombrables autres options musicales sur la radio Internet.

Voir tous les avantages

Profitez de toute votre musique sur un seul système grâce au sans fil

Libérez votre musique

  • 160 Go/2 000 CD

  • Radio Internet gratuite

  • 2 x 50 W

Faites glisser et déplacer de la musique depuis votre PC

Avec le logiciel Philips WADM Wireless Audio Device Management (inclus), vous pouvez copier aisément et rapidement la collection musicale stockée sur votre ordinateur vers le disque dur du centre Streamium à l'aide d'un glisser-déplacer. Désormais, vous pouvez profiter de votre collection musicale sans allumer votre ordinateur.

Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande

Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande

La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus approchants. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

Tweeters à dôme hi-fi et haut-parleurs de graves 13,3 cm (5,25")

La microchaîne hi-fi sans fil Streamium est dotée de transducteurs hi-fi de haute qualité. Le tweeter à dôme souple d'un pouce en soie pure restitue avec subtilité chaque nuance sonore. Le tout aussi impressionnant haut-parleur de graves de 5,25 pouces est constitué d'un cône en papier qui offre l'avantage d'être à la fois très léger et rigide, d'assurer un excellent comportement transitoire et de conserver une réponse en fréquence uniforme atteignant 4 kHz. Cette combinaison assure une reproduction des voix naturelle et claire tout en offrant des basses dynamiques et puissantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

240

Avis

27/12/2022

France

France

Perte de la télécommande

Bjr j ai la meme chaine que j aime beaucoup mais j ai égaré la télé commande que me conseillez vous comme remplacement merci

Avantages

Bon

Contre

Ras

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Cet avis a été rédigé pour Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2020-12-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2020-12-27

24/07/2012

France

France

très satisfait de ce produit une fois la connection internet réalisée

tres pratique une multitude de radio meme si elles ne sont pas toujours disponibles. satisfait

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Cet avis a été rédigé pour Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil

23/07/2012

France

France

appareil très correct et je n ai eu aucun souci!!je remercie le conseiller des magasins "EXPERT" qui me la recommandé.

très pratique avec une tres grande mémoire qualité de son respectable; seule petit problème dommage que c est trop compliqué de retrouver une radio internet avec la mini chaine mais qui faille plutôt allez sur internet.une barre de recherche aurait été adéquate .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil

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Cet avis a été rédigé pour Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil

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