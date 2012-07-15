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Arrêté
MCM233/12
L'obsession du son
Avec sa conception plate et sa fixation murale, cette élégante microchaîne Philips MCM233/12 s'intègre à tous les intérieurs. Écoutez vos CD ou reliez votre baladeur via les ports USB direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute sans compromis.
20 W
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
3.7
sur 6
35
Avis
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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bruno62000
15/07/2012
France
excellent simple a utiliser avec une très bonne qualité de son
une livraison rapide une installation murale simple et facile une prise en main une utilisation très pratique une excellente qualité musicale rien de négatif je recommande ce produit bruno d’Arras 62
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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