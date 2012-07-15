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Arrêté

Élégante microchaîne

MCM233/12

3.7

| (35) Avis

L'obsession du son

Avec sa conception plate et sa fixation murale, cette élégante microchaîne Philips MCM233/12 s'intègre à tous les intérieurs. Écoutez vos CD ou reliez votre baladeur via les ports USB direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute sans compromis.

Voir tous les avantages

Un système audio adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • 20 W

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

35

Avis

15/07/2012

France

France

DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE

Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne

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Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne

15/07/2012

France

France

Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.

Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.

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Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne

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Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne

15/07/2012

France

France

excellent simple a utiliser avec une très bonne qualité de son

une livraison rapide une installation murale simple et facile une prise en main une utilisation très pratique une excellente qualité musicale rien de négatif je recommande ce produit bruno d’Arras 62

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM233 Élégante microchaîne

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