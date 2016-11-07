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Arrêté

Microchaîne classique

MCM395/12

3

| (1) Avis

L'obsession du son

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM395 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • 100 W

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

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Avis

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1

07/11/2016

België

België

Goede klank maar Cd speler gaat niet lang mee

Perfecte klank en bediening maar cd speler defect binnen de garantieperiode. Melding: NO DISC, wat je ook probeert. Kon niet hersteld worden en NIEUWE GEKREGEN! Nu buiten garantie weer net hetzelfde: NO DISC!

Cet avis a été rédigé pour MCM395 Klassiek micromuzieksysteem

Cet avis a été rédigé pour MCM395 Klassiek micromuzieksysteem

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