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Arrêté

Multigroom series 700018-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG7770/15

4.4
| (1778) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Style et précision ultimes
Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 18 outils de qualité vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut au manche en acier avec caoutchouc antidérapant.
Voir tous les avantages
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondeuse haut de gamme 18-en-1 ultra-polyvalente

Style et précision ultimes

  • 18 outils

  • Technologie DualCut

  • 5 heures d'autonomie

  • Utilisation sous la douche

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.

Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 18 outils

Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 18 outils

Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe, coupe vos cheveux et entretient les poils de votre corps.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

1778

Avis

90%

recommandent ce produit

24/05/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente produit

The reason about this mark is, it is really professional

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

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12/06/2019

Suisse

Suisse

Efficace avec une batterie longue durée

Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

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05/01/2018

Suisse

Suisse

utilisation très facile

- utilisation très facile; - produit de haute qualité.

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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