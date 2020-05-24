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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
18 outils
Technologie DualCut
5 heures d'autonomie
Utilisation sous la douche
Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe, coupe vos cheveux et entretient les poils de votre corps.
Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
4.4
sur 6
1778
Avis
90%
recommandent ce produit
prafiq
24/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente produit
The reason about this mark is, it is really professional
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Ivan
12/06/2019
Suisse
Efficace avec une batterie longue durée
Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Philippe1965
05/01/2018
Suisse
utilisation très facile
- utilisation très facile; - produit de haute qualité.
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps