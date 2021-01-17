Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
100 % confort, sans tiraillement
Système Protective Guard
Entièrement lavable, pile AA
Éliminez facilement et confortablement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire.
Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.
Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.
4.1
sur 6
67
Avis
86%
recommandent ce produit
Quartz_96
17/01/2021
France
Très bien pour le nez et les oreilles !
Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Marharyta_M
09/01/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Der Trimmer hat großartige Funktionen!
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.
Avantages
Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.
Contre
Keine Nachteile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
HeroicWarden
09/01/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Unkomplizierter Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer hat auf mich beim Auspacken einen hochwertigen Eindruck gemacht. Es handelt sich um ein schlichtes, dunkles Design und eine praktische Größe, die gut in der Hand liegt. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Trimmer auch eine Batterie. Die Rasur war sehr angenehm und ging schnell. Besonders praktisch ist die beidseitige Klinge. Nach der Rasur kann der Vorderteil des Trimmers ganz einfach für die Reinigung abgenommen werden. Eine Batterie ist wie bereits erwähnt beiliegend. Ich persönlich hätte eine Ladefunktion und verbauten Akku praktischer gefunden, aber das ist vermutlich Geschmacksache. Zu der Laufzeit mit Batterie kann ich noch nichts sagen, da ich bei bisher zwei Rasuren noch keine Batterie verbraucht habe.
Avantages
gute Rasur, schlichtes Design
Contre
aufladbarer Akku wäre praktischer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer